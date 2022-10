Sécurité : OTAN, Armasuisse et experts en technologies réunis à Interlaken

Plus de 130 expertes et experts et délégués de l’organisation de recherche de l’OTAN de 22 pays se sont rencontrés à Interlaken cette semaine, de lundi à vendredi, annonce armasuisse. Les deux premiers jours, des experts de l’Organisation pour la science et la technologie de l’OTAN ont échangé au sujet des capteurs spatiaux et de l’observation de la situation dans l’espace.