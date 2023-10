La Turquie a confirmé son accord sur l’adhésion de la Suède à l'OTAN

Les ministres de la Défense de l’OTAN, réunis mercredi et jeudi à Bruxelles, ont pressé la Hongrie et la Turquie de ratifier rapidement l’adhésion de la Suède à l’Alliance, a-t-on affirmé de source proche de la réunion. Seuls ces deux alliés, sur les 31 membres de l’OTAN, n’ont pas encore ratifié la demande d’adhésion formulée par la Suède en même temps que celle de la Finlande, après l’invasion russe de l’Ukraine fin février 2022. La Finlande a rejoint officiellement l’Alliance en avril, mais la Suède a vu son adhésion bloquée par Budapest et Ankara.