Canada : Ottawa défend la poursuite du projet d’oléoduc Keystone XL

Le gouvernement canadien a promis lundi de continuer à soutenir le projet d’oléoduc Keystone XL entre le Canada et les États-Unis après que des médias canadiens ont dévoilé l’intention de Joe Biden de l’annuler dès son entrée en fonction.

«Le soutien de notre gouvernement au projet Keystone XL est de longue date et bien connu. Et nous continuons à le faire valoir auprès de nos collègues américains», a soutenu lundi Seamus O’Regan, ministre des Ressources naturelles. Le projet permettra de «renforcer les relations énergétiques vitales entre le Canada et les États-Unis» et de créer «des milliers» d’emplois «pour les travailleurs des deux côtés de la frontière», a souligné le ministre canadien.