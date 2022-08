Canada : Ottawa embarrassé après l’arrestation d’une diplomate sénégalaise

La police canadienne était dans l’embarras samedi après l’arrestation tendue, et contraire aux règles internationales, d’une diplomate sénégalaise en banlieue d’Ottawa, Dakar dénonçant un «acte raciste» et violent, le Canada promettant «une enquête approfondie» face à un incident «inacceptable».

Le ministère sénégalais des Affaires étrangères avait indiqué vendredi avoir convoqué la veille la chargée d’affaires de l’ambassade du Canada à Dakar pour «dénoncer vigoureusement et condamner fermement un acte raciste et barbare».

«Nous sommes extrêmement préoccupés par le traitement présumé d’une diplomate sénégalaise par le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG)», a réagi le ministère canadien des Affaires étrangères dans un communiqué. «Ce qui s’est passé est tout simplement inacceptable.» La police canadienne a fait mardi «une descente au domicile» de la diplomate sénégalaise lors de laquelle elle a «exercé» sur elle «une violence physique et morale humiliante», selon Dakar.

«Des questions»

«Le Canada prend très au sérieux ses obligations en vertu de la Convention de Vienne», a insisté le gouvernement de Justin Trudeau, rappelant que cette convention régit depuis plus de 60 ans les relations diplomatiques et «prévoit un certain nombre d’immunités, y compris contre toute forme d’arrestation».