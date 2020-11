Le Conseil d’État vaudois a décrété mardi qu’il revenait aux communes de définir ces zones dans lesquelles le port du masque est obligatoire, ainsi que les horaires auxquels cette obligation s'applique. De plus, elle devra être signalée par des panneaux ou un marquage. La Ville de Lausanne a décidé jeudi que le masque serait obligatoire, de lundi à samedi de 7h à 20h, dans les quartiers de: la Gare et Sous-Gare, de Saint-François, de Chauderon, de Riponne, du Tunnel, de la Palud, de la Cité, du Flon, de la Sallaz, de l’Hôpital, des Bergières et de Chailly, notamment. Pour Yverdon-les-Bains, la Ville a indiqué que la définition du périmètre concerné était en cours.

Dans le Valais également, ce sont les communes qui tranchent. Mardi, le « Nouvelliste » évoquait que Monthey était la première ville valaisanne à avoir défini ces zones. Une dizaine de rues du centre sont concernées. De plus, Sion et Sierre devaient, selon le quotidien valaisan, déterminer jeudi des périmètres. A Genève, une décision devrait être prise prochainement.

Dans le cantons de Neuchâtel et de Fribourg en revanche, on mise sur la responsabilité individuelle: «Il n'est ni légalement attendu, ni même de la compétence des communes, de définir un périmètre dans lequel le masque serait obligatoire. Il appartient donc à chacun de porter le masque dès que la situation concrète du lieu et du moment ne permet pas, dans l'espace public, de respecter une distanciation de 1,5 m avec les autres. Il s'agit, à ce titre, de faire preuve de proportionnalité et d'éviter d'imposer arbitrairement des périmètres dans lesquels l'obligation du port du masque serait disproportionnée la plupart du temps», commente Marc Arlettaz, conseiller communal en charge de la sécurité à la Chaux-de-Fonds.