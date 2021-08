Coronavirus : Où en est la propagation du «champignon noir» en Europe?

Cette infection grave qui touche les convalescents du Covid-19 vient d’apparaître en Bolivie. Faut-il craindre son arrivée en Suisse?

En Bolivie, un patient de 42 ans en convalescence a été diagnostiqué comme porteur de la maladie du «champignon noir». Agencia EFE

L’infection du «champignon noir» ou murcomycose a fait des ravages en Inde où ont été recensés plus de 45’000 cas parmi les patients atteints du Covid-19. Selon une étude, cette infection serait mortelle dans plus d’un cas sur deux. Mercredi, «20 Minuten» rapportait que le «champignon noir» avait été découvert en Bolivie chez un patient rétabli du Covid-19. Doit-on craindre son arrivée en Europe?

Qu’est-ce que la maladie du «champignon noir»?

Le nom de cette maladie, aussi appelée «mycose noire», vient des symptômes qu’elle provoque. En effet, elle entraîne des nécroses extensives qui peuvent provoquer des lésions noires sur le visage. La mucormycose est causée par certaines moisissures qu’on trouve dans le monde entier. «Si les gens respirent ces spores, ou si elles pénètrent dans des plaies ouvertes, cela peut entraîner des infections», a expliqué à nos collègues de «20 Minuten» Oliver Cornely, chef du Centre européen d'excellence pour les infections fongiques invasives à l'hôpital universitaire de Cologne (All). Les personnes immunodéprimées, ainsi que les diabétiques, y sont particulièrement sensibles. Parmi les symptômes, on recense des troubles de la vue, des maux de têtes, des douleurs thoraciques ou encore des difficultés respiratoires. Il existe toutefois un médicament, qui doit être administré rapidement.

L’Inde et la Bolivie

Statistiquement, la maladie reste très rare et toucherait une personne sur un million dans les pays occidentaux. Mais en Inde, le taux de personnes touchées est beaucoup plus élevé, ce qui s’expliquerait par le fait que de nombreux Indiens souffrent de diabète. La propagation de la maladie chez les personnes souffrant du Covid-19 en Inde pourrait aussi trouver son origine dans l’utilisation importante de stéroïdes pour traiter le coronavirus dans ce pays. De plus, l’accès au médicament anti-fongique est très peu disponible en Inde, ce qui contraint les chirurgiens à procéder à des ablations des yeux ou du nez des patients afin d’éviter que l’infection n’atteigne le cerveau.

En Bolivie, un seul cas a été détecté et le patient a été pris en charge rapidement. Le Ministère bolivien de la Santé a rapporté que son traitement avait été couronné de succès et que la maladie ne pouvait pas être transmise de personne à personne.

Quid de l’Europe?

En France, les infections aux «champignon noir» existent aussi. Comme le rapportait «Libération» récemment, sur 84 cas de mucormycose recensés entre janvier 2020 et juin 2021, seuls sept étaient officiellement liés au Covid-19. Toutefois, le pays n’est pas vraiment propice au développement du champignon et le diabète n’y est pas aussi important qu’en Inde. Un spécialiste interrogé par «Midi libre» a déclaré que «de nombreux facteurs organisationnels et culturels font qu’on ne s’attend pas à des chiffres comparables» en France.

En Suisse, «24 heures» avait interrogé le Dr. Frédéric Lamoth, médecin associé en maladies infectieuses et en microbiologie au CHUV, en juin dernier. Ce dernier avait expliqué: «Nous nous attendions à rencontrer ces champignons chez les patients Covid et y avons été attentifs dès le départ.» Toutefois, aucun cas n’avait été enregistré au CHUV. C’est une autre maladie due à un champignon qui a en revanche été diagnostiquée chez les patients Covid intubés: l’aspergillose. Cette dernière provoque des symptômes relativement similaires à l’asthme: toux et difficultés respiratoires. Cependant, le Dr. Frédéric Lamoth avait expliqué à nos confrères que «seuls 4% environ des patients intubés à cause du Covid ont contracté l’aspergillose». D’autre part, il avait précisé que le risque de contracter la mucormycose en Europe était relativement faible notamment car les diabètes y sont beaucoup mieux suivis qu’en Inde.