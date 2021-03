Espace : Où est passée l’eau de Mars?

Mars n’a pas toujours été la planète aride que l’on connaît aujourd’hui: il y a des milliards d’années, elle abritait des lacs, des rivières, voire des océans. Mais la question de savoir où toute cette eau a disparu restait mystérieuse.

Attention, cette trouvaille ne signifie pas «qu’il existe une espèce d’immense réservoir d’eau» sous la surface de Mars, avertit Eva Scheller, chercheuse au California Institute of technology et principale autrice de l’étude, publiée mardi dans la prestigieuse revue Science. «Nous disons que la croûte est formée de ce que nous appelons des minéraux hydratés, c’est-à-dire des minéraux qui ont de l’eau dans leur structure», explique-t-elle à l’AFP.

Jusqu’à 99%

Jusqu’ici, les chercheurs considéraient la perte de cette eau comme due à l’échappement atmosphérique. Ce phénomène existe aussi sur Terre, mais est plus prononcé sur Mars à cause de la faible gravité.

Les molécules d’eau sont composées d’oxygène et d’hydrogène, et «les atomes d’hydrogène sont très légers», explique Eva Scheller. «De ce fait ils peuvent se libérer du champ gravitationnel de Mars, et s’échapper dans l’espace.» Mais cette explication ne suffisait à expliquer la perte que d’une petite quantité d’eau.

Or les observations de satellites ainsi que les analyses effectuées par les différents rovers envoyés sur Mars montraient qu’elle en avait en réalité abrité bien plus. En outre, l’étude du niveau de deutérium sur Mars, qui compose une petite partie de l’hydrogène et s’échappe moins dans l’espace car il est plus lourd, ne collait pas non plus avec les seules théories d’échappement atmosphérique.