Cyclisme: Où et quand voir passer les coureurs du Giro? Ca discute!

Même si elle a été amputée de sa «Cima Coppi» au sommet du Grand Saint-Bernard, la 13e étape du Tour d'Italie promet tout de même un super spectacle. Voici où se placer pour voir la course (et la caravane).

Ben Healy va-t-il repartir à l’avant? AFP

Update: Il pleut fort sur le départ, en Italie. Le départ de cette 13e étape semble devoir être décalé. Les cyclistes feront une sorte d’échauffement de l’autre côté de la frontière et, après un bref passage dans le fictif, ils vont prendre leur bus pour se rendre au lieu d'un nouveau départ. Celui-ci pourrait être donné au pied de la Croix de Coeur. L’étape valaisanne ne ferait ainsi plus qu’une huitantaine de kilomètres.

Le sommet dans la neige. @https://www.latzoumaz.ch/

Après un début de Tour d’Italie disputé quasiment intégralement dans des conditions difficiles (même au Sud de l'Italie!), marquées par une épidémie de chutes mais aussi de Covid et d'autres virus, le peloton se retrouve en Valais, ce vendredi, et il fallait bien ça pour trouver du soleil et des températures à peu près acceptables. Tant mieux pour des coureurs, déjà éreintés, et pour le public, qui se massera le long des routes valaisannes.

Le nouveau tracé, sans le Col du Grand Saint-Bernard. @Giro

Le public suisse, qui n'aura que le Zurichois Fabian Lienhard à applaudir comme athlète au passeport à la croix blanche, devrait voir les coureurs entrer sur le territoire national par le Tunnel du Saint-Bernard et non via le Col, à cause des mètres de poudreuses encore présents au sommet. Ainsi, la «Cima Coppi», l'endroit le plus haut du Giro, sera finalement franchi la semaine suivante, au terme de la 19e étape, jugé au mythique Tre Cime di Lavaredo. Notez que la caravane passera une bonne heure avant les coureurs.

Les conseils de Steve Morabito

Les cyclistes encore en lice partiront de Borgofranco d'Ivrea à 11 heures pile. Selon les différents horaires, il devrait sortir du Tunnel côté suisse entre 13h53 et 14h16, après une montée de grosso modo 26 km à 5,0 %. Le peloton passera ensuite à Liddes, Orsières et Sembrancher (entre 14h23 et 14h48). De là, il virera à droite direction Le Châble, pour entamer la montée de la Croix de Coeur, calculée à 15 km à environ 9%. Les grimpeurs passeront par Verbier entre 14h54 et 15h26 et au sommet à 2174 mètres entre 15h16 et 15h53.

Le Giro en Suisse, presque une habitude

À ce moment-là, ce sera parti pour une descente technique d'un peu plus de 22 bornes via la Tzoumaz et vers Riddes (entre 15h43 et 16h22). S'il y a des échappés, ils devront être costauds pour conserver une bonne avance sur le peloton, puisque le tracé les fera passer par Aproz, Sion (entre 16h04 et 16h45) et de nouveau 22 kilomètres, mais de plat cette fois. La victoire se jouera sur l'ultime montée vers Crans-Montana (entre 16h50 et 17h39), après avoir tourné à gauche juste avant Sierre.

La Croix de Coeur au programme. @Giro

Le site du Giro explique le juge de paix de ce vendredi ainsi: «L'ascension finale (13 km à 7%) est raide dans sa première partie, avec de nombreux lacets. S'ensuit une portion moins pentue jusqu'aux derniers kilomètres, avec une légère descente qui mène au tronçon final. La dernière ligne droite est longue de 300 mètres, en montée, sur une route asphaltée de 8 mètres de large.» À noter tout de même un court passage à 11 % à 1500 mètres du but.

Sans oublier que le lendemain, les rescapés s'élanceront de Sierre peu après midi. Ils prendront directement la direction du Simplon, qu'ils franchiront entre 14 heures et 14h16, selon leur motivation. Le peloton quittera la Suisse aux alentours de 14h30, après avoir visité les dernières localités helvétiques de Turtmann, Baltschieder, Brigue, puis, après le Col (20,2 km à 6,5%), le Village de Simplon et traversé la frontière à Zwischnergen.