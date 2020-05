Football

Où jouera Zlatan Ibrahimovic?

Le mystère plane sur l'avenir du Suédois. Rejoindra-t-il le Milan AC ou portera-t-il le maillot d'Hammarby?

Rester confiné ? Très peu pour «Ibra». Si la plupart de ses coéquipiers de l'AC Milan ont raccroché les crampons pour cause de coronavirus, Zlatan Ibrahimovic en a profité pour rentrer en Suède et fouler les pelouses, alimentant les spéculations autour de son avenir.

Dans toute l'Europe, les mesures de confinement ont limité voire empêché les entraînements sportifs. Toute ou presque. En Suède, où les restrictions pour contenir la progression du Covid-19 sont plus souples qu'ailleurs, le début du championnat prévu le 4 avril a été repoussé mais les entraînements, eux, n'ont jamais cessé à condition d'éviter les contacts étroits pendant les exercices.

Une vie presque normale pour l'ancien international suédois, revenu au pays avec sa famille après l'interruption, le 9 mars, du championnat d'Italie, l'un des pays européens les plus touchés par le virus. «Il est évident qu'il a des possibilités complètement différentes de rester en forme par rapport aux joueurs de Serie A qui sont toujours en Italie», explique Martin Petersson, journaliste foot sur la chaîne privée TV4.

Prochaine saison en Suède?

La pandémie précipitera-t-elle le retour de Zlatan Ibrahimovic en championnat de Suède, là où tout a commencé pour lui il y a vingt ans, à Malmö ? Le contrat de la star, recrutée en décembre par l'équipe italienne après un séjour de deux ans aux Etats-Unis avec les LA Galaxy, expire en fin de saison et d'aucuns estiment que le joueur n'entend pas le prolonger.

Dans une interview à «Dplay», un service de vidéo en ligne, l'intéressé disait au printemps avoir «un contrat avec Milan et (attendre de voir) comment ça se termine - si ça se termine. J'ai dit que je voulais jouer au football aussi longtemps que possible, on ne sait jamais ce qui peut se passer.»