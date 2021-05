Coronavirus - Où obtenir le certificat Covid? Les Cantons pressent la Confédération

Alors que les vacances d’été approchent à grands pas, le flou règne encore autour du certificat Covid. Par crainte d’être débordés par les demandes de certificats, les Cantons demandent des clarifications, rapporte « Le Matin Dimanche ». Qui va établir les certificats? Comment? Où les obtenir? Le Canton de Vaud souhaite que la Confédération centralise l’établissement des certificats de rétablissement et de tests de dépistage. Du côté du Valais, le conseiller d’État Mathias Reynard pose la question: «Comment avoir une méthode extrêmement sécurisée et rapide à la fois?» Il demande à la Confédération de communiquer clairement.

Selon le journal, il est prévu que les Cantons identifient des émetteurs – médecins, pharmacies, centres de tests, etc. – qui transmettront les données des patients consentants de manière sécurisée à l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication, l’OFIT, qui sera en charge de la réalisation du certificat Covid. L’OFIT annonce que les sésames seront délivrés «par étapes à partir du 7 juin et à la disposition de toute la population au plus tard fin juin».