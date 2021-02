On ne peut certes plus s’y attabler, mais les bars à cafés continuent de servir!

Photo by Dan Burton on Unsplash

Avec le home office qui s’impose, on se déplace forcément beaucoup moins. Mais ça n’empêche pas de profiter d’un trajet pour aller se chercher un bon café. Un vrai, diront certains. Fait par de talentueux baristas qui s’y connaissent!

Entre Genève et Lausanne, bon nombre de cafés servent encore et toujours ces boissons chaudes qu’on adore en take-away, accompagnées de toutes sortes de gourmandises qui font du bien. Petite liste non-exhaustive de bonnes adresses à Genève et à Lausanne!

Genève

Boréal

C’est une enseigne parmi les plus connues de café de spécialité à Genève. Avec trois points de vente et un style bien marqué, Boréal vous régale aussi de sandwichs, wraps ou viennoiseries.

Boréal coffee shop

Rue du Stand 60, 1204 Genève

OU

Rue du Mont-Blanc 17, 1201 Genève

OU

Rue Jargonnant 5, 1207 Genève

Lazy Cat

Dans le décor coloré du Lazy Cat, on peut venir prendre des cafés à l’emporter et des tartes, cakes et autres plats faits maison.

Lazy Cat coffee and shop

Rue Maunoir 30, 1207 Genève

Acciaio

Acciaio

Né en ce début d’année, Acciaio occupe actuellement les locaux de Gelatomania, aux Eaux-Vives. Leur concept: seulement et uniquement un espresso, à 2 francs. Simple, rapide, pour un shoot de caféine à boire sur le pouce.

Acciaio

Rue des Eaux-Vives 61, 1207 Genève

Oh Martine!

Un très bon café et des délices à manger! Genre une «tarticlette», mi-tartine, mi-raclette. Concept fou et délicieux! Mais aussi plein de bonnes choses sucrées!

Oh Martine!

Route de Chêne 6, 1207 Genève

Parce qu’en home office aussi on a parfois besoin d’un bon café! Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Corde coffee

Des cafés durables et équitables, servis à l’emporter ou aussi en grains et moulus pour la maison. Ceci avec aussi quelques gourmandises, dont un banana bread à se relever la nuit!

Corde Coffee

Rue du 31 Décembre 32, 1207 Genève

Lausanne

Sleepy Bear

Entrez dans l’antre de cet ours tout mignon! On y savoure des cafés de spécialité de diverses origines qui vous réveilleront même les matins les plus difficiles! Le tout accompagné par des petits mets sympas et des gourmandises de la région!

Sleepy Bear Coffee Shop

Rue du Simplon 3, 1006 Lausanne

Coffee Page

Livres et café, c’est un accord parfait! Soit en click and collect, pour un livre acheté, un bon pour un café offert ou juste à l’emporter avec une tartine de tresse (miam!).

Coffee Page

Rue du Midi 20, 1003 Lausanne

Ça passe crème!

Le café de spécialité par des passionnés! C’est ça, «Ça passe crème!» Mais c’est aussi des patrons solidaires: jusqu’à la fin du mois de février, ils ont lancé une action «Un café pour la restauration»: c’est une collecte de dons pour les restaurateurs romands, qui donne droit à un café par don dans leur échoppe lausannoise. Un bon plan pour soutenir ceux qui souffrent, sans oublier de boire un bon café!