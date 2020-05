Vaud

«Où promener son chien pour ne pas déranger?!»

Depuis le 1er avril et jusqu'au 15 juillet, les chiens ont l'obligation d'être tenus en laisse en forêt. La mise en oeuvre de la loi fait grincer.

«Où voulez-vous que j'aille promener mon chien ailleurs qu'en forêt? Il n'y a que cela autour de chez moi qui lui permette de se défouler», s'insurge Rose-Marie*, qui réside non loin du Chalet-à-Gobet (VD). Le week-end dernier, cette octogénaire avait laissé son braque St-Germain courir le long d'une route de campagne «que n'empruntent que les agriculteurs.» Mais lors de la promenade, elle se heurte aux autorités. Introduite en juillet 2019, la loi cantonale sur la faune oblige désormais les détenteurs de chiens à tenir ces derniers en laisse lors de balades en forêt, en lisière de forêt et dans les prairies attenantes à la forêt, situées en zone agricole. Une mesure qui s'étale du 1er avril au 15 juillet.

Protéger la faune

«Les animaux sauvages mettent bas et couvent en cette période. Toutes les espèces se montrent dès lors très sensibles aux dérangements. Et les perturbations peuvent mettre en danger le succès des reproductions et impacter la répartition de certaines espèces. Des chiens non contrôlés peuvent également tuer des animaux juvéniles comme adultes», a rappelé l'Etat de Vaud dans un communiqué, datant du mois de mars.