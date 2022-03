recherche de stage – Où puis-je trouver des places de stage préprofessionnel?

La branche automobile est extrêmement passionnante et les nouvelles technologies telles que les moteurs électriques et hybrides sont aussi fascinantes que les voitures elles-mêmes. L’apprentissage d’un métier de la branche automobile offre aussi de bonnes perspectives d’avenir. L’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA*) vous aide bien évidemment aussi à trouver une place d’apprentissage dans un métier de la branche ou une place de stage préprofessionnel.

Question d’un lecteur de «20minutes»

La semaine dernière, j’ai lu l’édition spéciale sur la formation avec attention, car ma fille est à la recherche d’une place d’apprentissage motivante. Elle s’intéresse aux voitures, mais ne sait pas encore si elle veut vraiment travailler dans un atelier ou plutôt dans la vente. Quelles sont ses options et peut-elle éventuellement bénéficier d’une aide pour trouver des places de stage?

Réponse d’Olivier Maeder de l’UPSA

En tant que responsable de la formation de l’Union professionnelle suisse de l’automobile, je suis ravi que ta fille s’intéresse à un métier dans notre branche. Le secteur automobile a en effet besoin de jeunes professionnels motivés et désireux d’avancer dans la vie. Et un métier dans cette branche offre de belles perspectives d’avenir

avec des possibilités de développement et de promotion intéressantes et attrayantes.

Au vu de la rapidité avec laquelle les technologies de propulsion évoluent en ce moment, ta fille ne s’ennuiera certainement pas, que ce soit à l’atelier ou dans la vente, où il est nécessaire de disposer de nouvelles compétences en matière de conseil sur les différents types de propulsion.

Les excellents résultats de la délégation suisse à l’Euro Cup, un championnat international des métiers, viennent démontrer à quel point la formation est bonne dans la branche automobile. Florent Lacilla a en effet obtenu le meilleur résultat à cinq des six postes de la compétition, remportant ainsi une nette victoire. Les succès de l’ensemble de la délégation suisse ont été une nouvelle preuve du bon fonctionnement de la collaboration dans le système dual de la formation professionnelle. Les «SwissSkills» seront la prochaine vitrine nationale des métiers de l’automobile du 7 au 11 septembre 2022 à Berne. Il est également possible d’assister à cet événement sur place, si ta fille souhaite bénéficier d’un aperçu passionnant de notre univers professionnel.

Il vaut sûrement la peine que ta fille passe au préalable un test d’aptitude aux métiers techniques proposé et réalisé spécialement par les sections de l’UPSA. Ce dernier permet de déterminer quelle formation de base serait la mieux adaptée à ses besoins parmi les nombreuses possibilités offertes ainsi que de réduire au minimum les

interruptions d’apprentissage, car l’intérêt pour les voitures ne suffit plus au vu de la multitude de compétences et de services de mobilité qu’un garagiste doit aujourd’hui disposer. Il faut aussi avoir une solide base scolaire.

Le test d’aptitude est une possibilité. Une autre option (à n’en point douter très astucieuse!) consiste à proposer à ta fille un stage préprofessionnel dans un garage, afin qu’elle en apprenne davantage sur le quotidien professionnel. En collaboration avec Yousty, l’UPSA participe au marketing actif des places d’apprentissage et fournit des informations complètes sur la plate-forme ou sur son site internet www.metiersauto.ch, avec notamment des vidéos sur les différentes formations de base de mécatronicien (ne) d’automobiles CFC et

d’employé(e) de commerce CFC dans la branche automobile ainsi que la nouvelle offre de gestionnaire du commerce de détail CFC After-Sales Automobile ou aussi Sales Automobile. Ta fille peut également chercher elle-même un stage préprofessionnel dans la branche automobile dans toute la Suisse via www.yousty.ch.

Envoyez vos questions par e-mail à l’adresse autoratgeber@20minuten.ch. Les questions d’actualité les plus intéressantes, ainsi que leurs réponses, seront publiées chaque semaine dans la rubrique Lifestyle de «20 minutes».