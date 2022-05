Roland-Garros: où regarder le choc Nadal-Djokovic?

Les deux stars seront opposées mardi soir. AFP

«Les droits pour les night sessions sont détenus par Amazon Prime Video», a grincé lundi Christophe Minder, porte-parole de la RTS, dont la chaîne ne pourra pas diffuser en direct la rencontre hispano-serbe. «On regrette la décision de la Fédération française de tennis qui ne permet pas au service public de diffuser le match en offrant un accès fluide et facile aux téléspectateurs», s’est de son côté plaint France TV.

Lundi, après de nombreuses polémiques, le quart de finale du tournoi parisien a été programmé en soirée, ce qui ne manque pas de poser de nombreuses questions pour les téléspectateurs, suisses compris. «Le quart de finale, programmé mardi 31 mai à 20h45, sera accessible gratuitement et sans restriction en France, sur les applications Prime Video, mobile et web», a communiqué le tournoi, qui a ainsi essayé d’éteindre un feu qui avait déjà bien pris de l’autre côté du Jura.

La partie sera ainsi diffusée librement et sans avoir besoin de s’inscrire, dans l’Hexagone, sur les diverses plateformes de l’entreprise de commerce en ligne américaine basée à Seattle et au chiffre d’affaires de près de 500 milliards de dollars annuels. Par contre, il n’est pas simple de trouver si la Suisse est concernée. Il semblerait, à l’instar de la Ligue 1 de football par exemple, que ce ne sera pas le cas, l’abonnement «Prime Video Channels» n’étant pas disponible sous nos latitudes. On n’a pas réussi à se le faire confirmer par la Fédération française de tennis et nos tentatives de se connecter via un VPN marseillais ou parisien sont restées vaines.

Pour ceux qui ne sont pas des petits malins des internets (sites illégaux), des divers abonnements plus ou moins dans les clous disponibles en Suisse (IPTV) ou présents sur certains sites de paris sportifs, il y a tout de même quelques possibilités de s’en mettre plein les mirettes. Suivant votre abonnement ou votre raccordement, un simple coup de zappette sur Eurosport Allemagne et l’affaire est dans le sac. Ceux qui sont abonnés aux versions anglaise et italienne de la chaîne multidisciplinaire seront aussi bien servis.

Il sera donc possible de visionner ce quart de finale si prestigieux en faisant preuve d’un peu de débrouillardise. Mais il reste qu’on n’a pas tout compris à cet imbroglio dans la jungle des droits TV. «Ça fonctionne par territoire et Amazon Prime a les droits sur la session de nuit pour la France et la Principauté de Monaco, mais pas pour la Suisse, nous a indiqué l’officier de presse du site américain. Le découpage des droits télévisuels est défini par la Fédération française de tennis et je ne sais pas comment ça se passe pour votre pays.»