Football: Où regarder l’Euro féminin?

Genève est bien la terre du football féminin en Romandie. En plus de posséder avec Servette Chênois la meilleure équipe romande, la Cité de Calvin proposera une diffusion sur grand écran de tous les matches de l’Euro en Angleterre (6-31 juillet). La fan zone, gratuite, sera installée à la Canopée, au quai Gustave Ador. Un espace éphémère où des terrains gonflables de foot 4x4, de foot bowling, de foot 1 contre 1 et de penalties – en plus de ses habituels cours de sport et de sa buvette – seront mis à disposition lors de chaque retransmission. Des démonstrations de foot freestyle seront également parfois proposées.