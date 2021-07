Fête nationale - Où rencontrer un conseiller fédéral ce 1er août?

Vous rêvez de voir Guy Parmelin en chair et en os? Vous avez très envie de faire un selfie avec Alain Berset? Ou peut-être de rencontrer Viola Amherd? Ce sera peut-être possible ce week-end! En effet, comme chaque année, nos conseillers fédéraux seront sur le pont dans toute la Suisse, à l’occasion de la fête nationale.

Le plus occupé sera sans nul doute notre président de la Confédération, Guy Parmelin. En effet, le Vaudois commencera son marathon dès samedi, puisqu’il sera à Herzogenbuchsee (BE) à 18h30, avant de se rendre à Villars-sur-Ollon (VD) le soir. Il fera une allocution sur le coup de 21h dans les Alpes vaudoises.

Brunch à la ferme et discours

Si vous avez raté Guy Parmelin à Bouloz, vous avec encore une chance de l’apercevoir et de l’entendre à Lausanne en soirée. Il sera sur le coup de 20h45 sur l’esplanade de Montbenon pour y tenir un discours en tant qu’invité d’honneur. Cerise sur le gâteau: s’il n’y aura pas de feu d’artifice, la lecture du pacte fédéral sera faite par la Lausannoise et championne olympique de tennis Timea Bacsinszky!

Alain Berset en Gruyère

À noter que la partie officielle, dès 18h30, se déroulera dans une zone fermée et sera limitée à 500 personnes. Le chœur mixte de la Gruéria et le chœur de la Confrérie du Gruyère entonneront l’hymne national avant le traditionnel feu d’artifice.

Deux ministres au Grütli

Si vous avez envie d’aller sur la plaine du Grütli (UR) dimanche, vous aurez la chance d’y rencontrer deux conseillères fédérales, en l’occurrence Simonetta Sommaruga et Viola Amherd. La Bernoise et la Valaisanne ont en effet choisi de participer au Grütli des femmes. Mais Covid oblige, seules 300 personnes ont été invitées et ce sont celles qui ont milité pour le droit de vote et le suffrage des femmes en Suisse en 1971 ou qui se sont depuis engagées politiquement dans la cause des femmes qui ont été privilégiées.