Motocyclisme - Où s’arrêtera Jason Dupasquier?

Auteur du troisième chrono en matinée, quatrième l’après-midi – à 421 millièmes de la pole provisoire, signée par l’Argentin Gabriel Rodrigo – , le Fribourgeois Jason Dupasquier (KTM) ne cesse de bluffer les observateurs. Il s’est entraîné comme jamais cet hiver et on avait deviné, depuis ses débuts en supermotard, un joli don naturel chez lui.

Désormais, le pilote de Sorens ne commet plus qu’un minimum d’erreurs. Déjà habitué à terminer ses courses l’an dernier, Dupasquier a passé un cap qualitatif important en ce début de saison, une progression illustrée par cette première journée d’essais libres du GP d’Espagne, sur le circuit andalou de Jerez de la Frontera, celui que tous les pilotes de GP connaissent par cœur. Intelligent, toujours bien placé au moment d’aller «chercher» un chrono rapide, le Fribourgeois peut désormais rêver d’un top 6 (voire mieux) en course.

Lüthi face à un mur

Un rêve qui n’habite plus depuis un bout de temps Thomas Lüthi (Kalex). Le plus expérimenté des pilotes de la classe Moto2, la catégorie intermédiaire des GP, donne toujours l’impression de se heurter à un mur. 19e à 926 millièmes du meilleur temps ce matin, 22e à 1,086 cet après-midi, l’ancien champion du monde 125 cm3 n’a pas évité la chute (il a perdu le contrôle de l’avant de sa moto dans le virage No 1, sans mal pour lui).