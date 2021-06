Drame de Stresa (I) : «Où sont mes parents?»

Un mois après l’accident de téléphérique qui a fait 14 morts, le petit Eitan se fait lentement à sa nouvelle vie chez sa tante et son oncle. L’enfant de 5 ans a encore du mal à comprendre ce qui lui arrive.

Le 23 mai 2021, une cabine de la ligne de téléphérique Stresa Mottarone s’écrasait au sol, emportant 15 personnes dans sa chute. Seul survivant de ce drame, le petit Eitan a passé plusieurs jours dans le coma à l’hôpital Regina Margherita de Turin. Le garçonnet de 5 ans s’est réveillé auprès de sa tante Aya, qui a eu la lourde tâche de lui annoncer, avec l’aide de psychologues, que ses parents et son petit frère ne reviendraient pas.

Le 10 juin, Eitan a quitté l’établissement, après 18 jours d’hospitalisation. Un long et difficile chemin attend désormais le petit garçon, qui va devoir apprendre à vivre sans sa famille proche. Sa tante, son oncle, ses cousines et des membres de la famille venus d’Israël l’entourent de leur mieux. Si Eitan sait que son père, sa mère et son frère sont morts, il a encore du mal à accepter cette vérité. Une nuit, l’enfant a en effet demandé à son grand-père maternel: «Où sont mes parents?»