Lausanne : Où trouver 300 millions de francs pour assainir les bâtiments scolaires?

La capitale vaudoise vise l’efficience énergétique des 51 sites qui abritent ses établissements scolaires. Mais les moyens pour atteindre cet objectif divisent le Conseil communal.

Bataille gauche-droite

La Verte Marie-Thérèse Sangra a, elle, rejeté tout mécanisme d’endettement, ce qui a agacé Fabrice Moscheni. «Il nous faut 30 millions de francs, et l’argent ne s’imprime pas au fond d’un couloir de l’Hôtel de Ville. Soyons pragmatiques: soit on coupe dans les budgets, soit on augmente les impôts et les taxes ou bien on rend la CPCL plus efficiente», a-t-il asséné. Le PLR Guy Gaudard s’est dit favorable aux postulats mais, selon lui, l’ambitieux projet lausannois ne pourra pas être réalisé dans le délai escompté. «Si l’on met les bouchées doubles, on pourra y arriver en 2035», a-t-il pronostiqué.