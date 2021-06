Dubaï : Oublier le Covid en yacht, une solution onéreuse qui a le vent en poupe

Avec le retour des touristes, les escapades à bord des bateaux de luxe sont légion sur les lacs artificiels en ces temps de pandémie dans l’émirat du Golfe tapageur. Mais ces excursions sont loin d’être bon marché.

Grande ouverte aux touristes depuis juillet 2020, Dubaï attire les visiteurs avec ses restaurants et ses plages mais aussi ses yachts, à un moment où la distanciation sociale reste de rigueur. Et c’est sur les yachts de la ville que des milliers de personnes ont trouvé le moyen de se changer les idées.

Depuis le début de la crise sanitaire, Nada Naïm est sortie en mer à quatre reprises. «C’est plus intime, vous êtes seulement avec votre famille et vos amis», raconte cette Saoudienne de 36 ans qui vit à Dubaï. «On a l’impression de pouvoir respirer. C’est comme si vous aviez voyagé», ajoute la jeune femme, qui n’a pas quitté la ville depuis février 2020.

Un moyen «sûr et sécurisé»

«Lorsque les mesures de confinement ont été assouplies et que la situation est redevenue normale, les gens ont préféré quelque chose de sûr et de sécurisé avec des règlements, rester en famille et entre amis», explique Mohammed al-Sayed, directeur d’une société de charter, Royal Star Yachts.

Plus de 4’400 francs la croisière

Connu pour ses tours gigantesques et son étalage de luxe, Dubaï possède l’économie la plus diversifiée du Golfe, une région très dépendante du pétrole. Le centre financier, commercial et aéroportuaire a également développé son secteur du tourisme, avec quelque 16 millions de visiteurs par an avant la pandémie.