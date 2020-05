Chris Evans

«Oubliez Captain America!»

Chris Evans arrive dans «Defending Jacob», une nouvelle série disponible dès le 24 avril 2020 sur Apple TV+.

Pouvez-vous nous présenter «Defending Jacob»?

L'histoire est celle d'une famille qui semble bien sous tous rapports, mais qui va devoir faire face au pire lorsque le fils de 14 ans est soupçonné de meurtre. J'incarne le père de famille qui est l'assistant du procureur et dont le monde se retrouve chamboulé lorsque son jeune ado est accusé d'avoir poignardé un copain d'école.

La série est l'adaptation d'un best-seller de William Landay. Avez-vous rencontré l'auteur avant le tournage ou durant la production?

On est bien loin des «Avengers» et des films Marvel avec cette série...

Si vous deviez choisir entre protéger votre enfant et le dénoncer pour que justice soit faite. Que feriez-vous?

Personnellement, je ne pourrais jamais dénoncer quelqu'un de ma famille quel que soit le crime commis. J'aime mes proches tels qu'ils sont sans avoir à les juger. C'est justement ce qui rend notre série fascinante. Est-ce que l'on peut être une personne intègre et vouloir soustraire une personne qu'on aime à la justice? Chacun va se poser la question en regardant «Defending Jacob».

Avez-vous déjà assisté ou participé à un procès?

Jamais. Je ne suis jamais rentré dans un tribunal, je n'ai jamais été sélectionné pour être juré et je n'ai jamais été en procès moi-même. Donc tout ce que vous voyez dans les épisodes est né de ma pure imagination (rires).

Pour finir, comment s'organise votre quotidien durant ce confinement?

Je suis rentré près de ma famille dans l'agglomération de Boston où a d'ailleurs été tournée «Defending Jacob». Il est primordial pour moi de passer le plus de temps possible dans le Massachusetts pour garder l'équilibre dans ma tête loin de Hollywood. Je passe mes journées avec mon chien Dodger dans le jardin ou avec mes proches. Je me suis aussi découvert une nouvelle passion pour la cuisine. Je ne suis pas devenu un chef professionnel, mais j'essaie différentes recettes.