Oubliez les dentifrices et les cosmétiques qui contiennent cet additif

Le dioxyde de titane fait régulièrement l’objet de critiques. Cet additif a longtemps été utilisé dans l’industrie alimentaire pour donner à l’enrobage des chewing-gums sa couleur blanche éclatante et conférer un aspect plus appétissant aux vermicelles en sucre, aux guimauves ou encore à la mayonnaise. Or le E171, nom donné à ce colorant alimentaire, est soupçonné d’être nocif pour la santé et cancérigène.

À la suite d’une décision de l’Union européenne (UE), l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a réagi en interdisant, à l’automne dernier, l’utilisation de cette substance dans les denrées alimentaires. «Un dommage au niveau de la santé par les particules de dioxyde de titane en tant qu’additif alimentaire ne peut pas être exclu», a écrit l’OSAV à ce sujet. Ce qui crée une certaine confusion, car le dioxyde de titane reste autorisé dans les produits cosmétiques.

Une protection solaire sûre

On part actuellement du principe que, contrairement à son ingestion, l’application sur la peau du dioxyde de titane ne présente aucun danger. Pexels/Anna Tarazevich

«Dans les produits cosmétiques, l’utilisation de dioxyde de titane est autorisée en tant que colorant, filtre UV et sous forme de poudre dans des conditions bien définies», indique le communiqué. Il est notamment question de crèmes solaires minérales. Pour éviter le film blanc que celles-ci laissent habituellement sur la peau, le dioxyde de titane est broyé en nanoparticules. Des scientifiques soulèvent régulièrement la question de savoir si ces microparticules sont capables de traverser la barrière sanguine par voie cutanée. En l’état actuel des choses, on estime toutefois que ce n’est pas le cas et que les crèmes ne présentent aucun risque.

Dentifrices et rouges à lèvres

La consommation de rouge à lèvres d’une personne qui en applique quotidiennement est d’environ cinq bâtons par an. Des tests ont révélé qu’une majorité d’entre eux contient du dioxyde de titane. Pexels/Leonardo Luz

Par ailleurs, le dioxyde de titane est également présent sous la désignation CI77891, notamment dans le dentifrice, les laques à cheveux, les rouges à lèvres et les poudres libres, qui sont des produits facilement inhalables et ingérables. «L’UE évalue actuellement la sécurité du dioxyde de titane en tant qu’additif dans les produits cosmétiques et les dentifrices. S’il devait se révéler nocif pour la santé, l’UE adaptera la législation», déclare Sarah Camenisch, porte-parole de l’OSAV en ajoutant qu’une éventuelle interdiction serait d’ailleurs reprise en Suisse.

Comment éviter le dioxyde de titane? En ce qui concerne les crèmes solaires, vous pouvez facilement éviter le dioxyde de titane en misant sur des filtres chimiques. Ils absorbent le rayonnement solaire et le transforment en chaleur. Dans d’autres produits cosmétiques, l’additif peut avoir la mention CI77891 ou Titanium Dioxide. Quant aux rouges à lèvres, son utilisation varie en fonction de la teinte.

La réaction du marché