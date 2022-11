Yverdon-les-bains (VD) : Oui à l’ouverture nocturne des magasins en fin d’année

Il sera possible de faire du shopping jusqu’à 20h dans les magasins d’Yverdon-les-Bains (VD) lors des fêtes de fin d’année. Le syndicat Unia et la Société Industrielle et Commerciale d’Yverdon-les-Bains-Grandson et environs, qui avaient des vues divergentes sur cette question, ont pu trouver un compromis. Cet accord vient d’être entériné par la Ville thermale.