Mais, après le Conseil des États, le Conseil national a décidé de suivre la branche de la boulangerie en Suisse qui réclame des mesures pour faire face aux importantes importations de produits préfabriqués, notamment des pays de l’Est. Dorénavant «Le Conseil fédéral est chargé d’adapter la législation actuelle pour que les commerces vendant ou mettant à disposition (par ex. restaurants) du pain et des produits de boulangerie soit directement, soit de manière transformée (par ex. sandwiches), mentionnent à un endroit visible par le client le pays de production ou le pays de production du pain pour les produits transformés tels que les sandwiches.»