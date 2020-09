Canton de Vaud : Oui au 2m2c à Montreux, non au PPA à Morges

Les citoyens de Montreux, Morges, Echallens et les communes de la Riviera devaient se prononcer dimanche sur plusieurs sujets importants. Tour d’horizon.

Plusieurs localités vaudoises étaient le théâtre de votations communales importantes pour leur avenir ce dimanche. A Montreux, le Centre des congrès est sauvé. Les citoyens de la commune ont plébiscité avec 76,7% des voix le projet de rénovation et de sécurisation du bâtiment. Contrairement à un premier projet plus onéreux, refusé par moins de 100 voix début 2019, la seconde mouture a suscité l’adhésion. Ils ont été 6162 à la soutenir, contre 1868 à la refuser. Le taux de participation s’est monté à 49,2%.

Inauguré en 1973, le Centre des congrès (2m2c) a besoin de travaux pour continuer à accueillir de grands événements, comme le Montreux Jazz Festival. Quelque 78 millions de francs, dont 21 millions à charge de la commune, seront investis pour lui offrir un lifting et le mettre aux normes énergétiques, antisismiques et incendies. Le début des travaux est prévu pour août 2023 après les procédures de mise à l’enquête publique et les adjudications aux entreprises. Le chantier devrait s’étaler jusqu’au printemps 2025.

La rénovation de ce bâtiment emblématique de la Riviera vaudoise était soutenue par tous les partis communaux ainsi que par les milieux économiques, culturels, touristiques et associatifs. Les acteurs de la vie montreusienne avaient décrété l’union sacrée autour de ce nouveau projet après plusieurs mois de querelles politico-juridiques.

Une première version, plus chère de neuf millions, avait en effet été refusée par le peuple en février 2019. Mais ce scrutin, qui s’était joué à 94 voix près, avait ensuite été invalidé, une partie du matériel de vote pour les étrangers n’ayant pas été acheminée à temps.

Outre le Montreux Jazz Festival, le bâtiment abrite plusieurs rendez-vous culturels comme le Montreux Comedy Festival, Polymanga, Septembre musical ou Montreux Art Gallery. Il accueille aussi divers séminaires, congrès ou conférences. Ses retombées annuelles pour la région sont estimées à 81 millions de francs

Installations sportives

Morges ne veut pas du nouveau Plan partiel d’affectation (PPA) de son Parc des sports. La population a dit «non» dimanche à 52,8% au projet, qui devait offrir une base légale pour développer cette zone de loisirs.

Discuté de longue date, ce PPA devait notamment permettre la création de nouvelles installations sportives, d’une nouvelle plage, d’un accès aux rives et d’un parking souterrain de 640 places. Il a été rejeté par 3059 citoyens, tandis qu’ils ont été 2729 à le soutenir. Le taux de participation s’est monté à 57,8%.

Accepté par le Conseil communal en juin 2019, puis combattu par un référendum, ce PPA a surtout cristallisé les critiques pour un projet de centre aquatique, jugé trop ambitieux pour certains. Pour éviter que les citoyens ne fassent l’amalgame entre PPA et centre aquatique, la municipalité a récemment gelé ce projet spécifique. Cela n’a toutefois pas suffi et, selon les autorités, il faudra désormais cinq à dix ans pour élaborer un nouveau PPA.

«Ce vote populaire aura un impact important sur la ville», a réagi dimanche la municipalité morgienne dans un communiqué. «Convaincue que la situation actuelle au Parc des sports n’est pas porteuse d’avenir», la municipalité a ajouté qu’elle allait reprendre ses réflexions pour trouver une nouvelle solution.

Situé au bord du lac, à l’entrée ouest de la ville, le Parc des sports comprend déjà plusieurs installations (parking, terrains de football, de tennis et de pétanque, piscine, camping et même un théâtre). Le PPA actuel date toutefois de 1990 et ne permet pas de développer le site.

Gymnase combattu

Dans le Gros-de-Vaud, les habitants d’Echallens devaient valider la vente au canton d’une parcelle pour construire un gymnase. Initialement envisagé à l’est de la commune aux Trois-Sapins, le bâtiment doit désormais être construit sur le site de Court-Champ au centre du bourg.

La commune et le canton ont donné leur feu vert, mais des citoyens ont fait aboutir un référendum. Ils s’inquiètent des problèmes que pourrait engendrer ce gymnase en matière de mobilité, de désagréments pour les riverains et de cohabitation avec l’établissement primaire voisin.

Le gymnase d’Echallens doit regrouper une quarantaine de classes pour environ 1000 élèves. Si les Challensois acceptent la vente du terrain, l’ouverture partielle pourrait intervenir à la rentrée scolaire de 2024, tandis que l’ouverture complète est prévue pour 2025.

Nouvelle ville

Finalement, les citoyens de Blonay et de Saint-Légier-La Chiésaz devaient dire s’ils acceptent la fusion des deux communes. Avec près de 12’000 habitants, la nouvelle entité deviendrait l’une des quinze villes du canton et la troisième de la Riviera derrière Montreux et Vevey. En cas de oui, la commune fusionnnée naîtrait le 1er janvier 2022 et s’appellerait Blonay-Saint-Légier.