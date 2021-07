Berne : Oui au Mariage pour tous, non à l’initiative «99%»

Réunis samedi en assemblée à Berne, les Jeunes Libéraux-Radicaux Suisse (JLRS) se sont prononcés sur les deux objets en votation le 26 septembre. Ils soutiennent le Mariage pour tous mais rejettent l’initiative de la Jeunesse socialiste (JS) qui prévoit de taxer les plus riches.

Les délégués ont, en revanche, rejeté massivement l’initiative populaire «Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital», dite initiative «99%», des Jeunes socialistes. Le texte demande que les revenus du capital, qui dépassent 100’000 francs, soient imposés une fois et demie plus que les revenus salariaux. «L’adoption de cette initiative conduirait à une augmentation massive de la charge fiscale pour les investisseurs, les entrepreneurs, les épargnants et les hauts revenus et, de fait, nuirait considérablement à l’attractivité de la place économique suisse», affirment les Jeunes PLR.