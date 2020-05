Suisse

Les retrouvailles entre aînés et petits-enfants

Les grands-parents peuvent désormais prendre leurs petits-enfants dans les bras, selon l'OFSP. Mais ils devront patienter avant de les garder.

Les risques augmentent en revanche lors de la garde des petits ou de rassemblements familliaux, comme des grillades en forêt. Les gens peuvent facilement retomber dans les vieux schémas et oublier les mesures de distance. Et Daniel Koch de rappeler que les infections se font d'une personne à une autre. Même si un enfant se fait tousser dessus et rencontre ses grands-parents plusieurs heures plus tard, ce n'est pas un problème, assure-t-il.