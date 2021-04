Décédé jeudi à l’âge 70 ans à Barcelone, le chanteur et compositeur suisse Patrick Juvet était né à Montreux en 1950, et avait grandi à La Tour-de-Peilz. Vendredi, nous avons tendu le micro aux nostalgiques des années disco. Sur la Riviera, beaucoup garderont en mémoire son tube «Où sont les femmes ?» (1975), idéal pour «se rapprocher des dames», lance un Boéland. Tandis que d’autres retiendront des chansons comme «La Musica» (1972) ou «I Love America» (1978).

Sa dernière scène en Suisse remonte au Venoge Festival, à Penthalaz (VD) en 2019. Greg Fischer, président et programmateur de l’événement se souvient d’un «concert mémorable» : «J’ai souvenir de gens – jeunes comme moins jeunes – qui étaient venus le voir, et d’un public fidèle qui le suivait, confie-t-il. Ça peut paraître «hasbeen», mais, avec le recul, c’est un des seuls Suisses qui a fait du disco, et qui a eu une renommée internationale. C’est un personnage qui disparaît.»