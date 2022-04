petit-Déjeuner - Oui, ça se fait de mélanger du café et du jus d’orange

Fini le café noir et le cappuccino , la nouvelle tendance sur TikTok est de mélanger son café à son jus d’orange. Les internautes vantent les bienfaits de cette boisson autant que son goût: «une belle découverte», «inédit», «bon malgré la couleur».

Spécialité du Vietnam

En réalité, le café au jus d’orange n’est pas une invention de TikTok. Il s’agit d’une boisson traditionnelle au Vietnam. Celle-ci a de nombreux attraits. En effet, l’amertume du café permet de casser le goût sucré du jus de fruits sans pour autant couvrir son acidité. De plus, c’est un bon moyen de combiner les bienfaits de la caféine et les bienfaits de la vitamine C pour un vrai shot d’énergie, dès le matin.