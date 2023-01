Suisse: des symptômes de vaccination indésirables ont été signalés

Covid : «Oui, il existe des symptômes de vaccination indésirables»

Mais il reconnaît que tout n’est pas rose pour certaines personnes qui se sont fait piquer. «Oui, il existe des symptômes de vaccination indésirables, y compris des symptômes graves. Nous devons prendre ces personnes et leurs souffrances au sérieux, et les aider aussi», dit-il.

Chaque cas est différent

L’expert est toutefois convaincu: «Après deux ans, il est clair que le bénéfice de la vaccination l’emporte de loin sur le risque», affirme-t-il. Mais désormais, nous ne sommes plus dans une pandémie menaçante. Du coup, «avec la vaccination Covid, c’est comme la vaccination contre la grippe ou les tiques. Chaque personne doit connaître les risques et décider par elle-même».

Christoph Berger rappelle que le vaccin protège les personnes à risque pendant quelques semaines, voire mois de complications dangereuses. Mais pour les personnes plus jeunes et en bonne santé, il ne fait plus guère de différence. «Il ne protège ni contre les infections, ni de manière fiable contre les maladies bénignes», dit-il.