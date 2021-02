Buzz : «Oui il tombe, mais… il tombe sur nous, Coralie!»

Deux femmes ont fait une mauvaise rencontre avec des sangliers lors d’une randonnée en montagne. La séquence s’annonce culte.

L’un des animaux semble faire une fausse manœuvre et se met à glisser tout droit sur les deux marcheuses. «Oh pu****, il tombe!» s’exclame l’une des randonneuses. Mais oui il tombe… il tombe sur nous, Coralie!, s’inquiète sa comparse, une légère panique dans la voix. Ce qui s’ensuit est pour le moins confus, mais on croit comprendre que le sanglier glisseur finit par percuter les deux femmes, avant de les charger.

Entre les cris des randonneuses et les mouvements frénétiques de la caméra, la scène se termine dans le chaos général. On ne sait pas grand-chose sur le contexte de ces images et l’on n’a pas de nouvelles de deux malheureuses, qui ont malgré elles beaucoup fait rire les internautes. Partagées vendredi par l’acteur Pierre Niney, les images de leur mésaventure ont déjà été vues plus de 700’000 fois.