Bebe Rexha: Je suis dans ma période de graisse et alors?

Vendredi 2 juin 2023, l’Américaine d’origine albanaise a publié un selfie sur Twitter, où elle dévoile son ventre devant le miroir de sa salle de bains. «Oui, je suis dans ma période de graisse et alors?» a-t-elle écrit en légende. Dans son message, Bebe a aussi dénoncé les algorithmes associés à son nom. Elle a publié une capture d’écran de résultats de ces recherches telles que «Bebe Rexha avant et après» ou encore «Bebe Rexha grossit».

Touchés par sa prise de position, les fans de l’artiste, qui a déjà de la peine à se montrer sur les réseaux sociaux , ont pris sa défense. «Pas grosse du tout! Tu as l’air normale, en bonne santé et belle. Au diable les ennemis. Ils trouveront toujours quelque chose à dire», lui a fait savoir l’un d’eux.

Invitée récemment sur le plateau du «Jennifer Hudson Show», l’interprète du tube «I’m Good», de David Guetta, a révélé souffrir du syndrome des ovaires polykystiques. Raison pour laquelle elle a grossi. «C’est une des causes de la prise de poids et de l’obésité chez les femmes. J’ai pris treize kilos d’un coup, peut-être un peu plus. Mais il faut rester positif et montrer aux autres de l’amour», a dit celle qui assume ouvertement sa bisexualité.