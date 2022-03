Présidentielle française : Oui, Jean Lassalle est en tête d’un sondage

À l’occasion de la Saint-Patrick, un classement révèle quels sont les prétendants à l’Élysée avec lesquels les Français préféreraient boire une bière.

Pour la première fois depuis le début de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron ne pointe pas en tête d’un sondage. Qu’on s’entende bien, on ne parle pas ici d’un énième classement recensant les intentions de vote des citoyens: de ce côté-là, le président semble poursuivre sa promenade de santé. Le sondage Ifop dont il est question a été effectué à l’occasion de la Saint-Patrick et mêle deux éléments n’ayant a priori rien en commun: la bière et la présidentielle.