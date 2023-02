météo: Oui, le vernis à ongles tient moins bien en hiver

«Les fluctuations de température entre l’intérieur et l’extérieur, ainsi que l’humidité à taux variable poussent le vernis à ongles à se contracter puis à se dilater. C’est pour cela qu’il va se décoller ou s’écailler plus facilement», indique le Dr. Dana Stern, dermatologue à «Refinery 29». En effet, les mains, avec le visage, sont les zones les plus exposées au froid et au vent, qui rendent la peau plus sèche et les ongles plus cassants. La spécialiste précise que cela peut engendrer des stries sur leur surface, ce qui explique pourquoi le vernis s’accroche moins bien sur l’ongle.