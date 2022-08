Test : Oui, les voitures électriques peuvent effectuer de longs voyages

La question de l’autonomie des voitures électriques turlupine de nombreux automobilistes qui hésitent à en acheter une, de peur de se retrouver en panne de «carburant» sur la route des vacances en été. Du coup, pour en avoir le cœur net, le Touring Club Suisse (TCS) et la Fédération Automobile de Norvège (NAF) ont effectué le plus grand test d’autonomie estival jamais réalisé avec des voitures de ce type. Ils ont ainsi pu étudier à la loupe leur aptitude à effectuer de longs voyages. Verdict: elles s’en sortent plutôt bien.

Trois principaux critères ont été évalués sur 31 voitures de différents constructeurs: la consommation d’énergie, le temps de recharge et l’autonomie. Résultat: il a fallu 33 minutes pour recharger les batteries des véhicules de 10% à 80%, la consommation d’énergie s’est élevée en moyenne à 17,6 kWh/100 km et la moyenne des distances atteinte a été de 463 km, soit 4 km de moins que les valeurs de laboratoire du WLTP.

Une Kia devant une Tesla et une BMW

Sur le podium du classement général on trouve la Kia EV6 RWD, devant le Crossover 4x4 Tesla Model Y LR Dual Motor et la BMW i4 eDrive40, révèle le TCS.

«Ces trois voitures ont fait preuve d’une excellente efficience énergétique (Tesla 13,8 kWh/100 km, BMW 14,8, Kia 15,2) et de l’autonomie correspondante», explique le TCS dans son communiqué. Elles surclassent, en autonomie et en performances de recharge, ce que les meilleures et plus coûteuses voitures électriques du marché offraient il y a quelques années seulement, ajoute-t-il.