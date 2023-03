Etude: Oui, l’heure d’été permet d’économiser de l’énergie

Une mesure controversée en raison des ampoules et des Leds

L’heure d’été a été instaurée en Europe et en Suisse dans le début des années 80. But: réaliser des économies d’énergie puisque lorsqu’il fait jour une heure de plus le soir, on a moins besoin de lumière artificielle. Mais le bien-fondé de la mesure est régulièrement remis en question, vu son impact négatif sur la santé et le sommeil. L’automne dernier, en France, l’ADEME, l’Agence de transition écologique, estimait que le changement d’heure permettait d’économiser 351 GWh d’électricité. Soit 0,07% seulement de la consommation d’électricité totale de la France. L’économie est en outre toujours plus infime en raison de la généralisation des ampoules basse consommation et des leds. Mais les chercheurs n’avaient pris en compte que les économies de lumière.