Pour l’heure, l’étude genevoise se veut avant tout prospective. Plusieurs pays travaillent sur un tel certificat (l’Allemagne et la Grande-Bretagne, notamment) et «nous pourrions avoir besoin à terme d’une certification sérieuse, générale, non falsifiable, plutôt que les documents demandés à bord des avions, par exemple», note le médecin. Le secteur aérien est d’ailleurs demandeur d’un certificat. Mais le Pr. Idris Guessous précise que rien n’est fait. «L’étude permet simplement, si le projet devait se concrétiser, de ne pas partir de zéro et de tenter de faire au plus juste.»