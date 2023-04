Lausanne: «Oui, mais» des toxicomanes au local d’injection sécurisé

«Je consomme aussi la nuit»

«Ouvrir 6 jours sur 7, de 15 h 30 à 21 h 30, c’est bien, mais pas assez. Surtout l’été», avise Bernard, 72 ans et doyen des lieux. «Moi, je ne touche plus à la drogue. Je viens ici surtout pour voir du monde», explique ce grand-père abandonné à sa naissance puis adopté par une famille maltraitante. Steve, 39 ans, fréquente le local sécurisé du Vallon, qui ferme à 19 h: «Je consomme aussi la nuit et je suis à la rue.» Pour C., une femme de 62 ans, la problématique de la piètre qualité de la drogue est éludée: «À quoi bon un local, si c’est pour utiliser de l’héro de m… avec un taux de pureté de 2%!»