Genève: «Oui» massif des élus à la loi contre les discriminations

Le vote a été clair et net, jeudi soir au Grand Conseil, au moment de se prononcer sur deux nouvelles lois «pionnières» en matière de lutte contre les discriminations. Les trois quarts des députés les ont acceptées. Seuls des élus de l’extrême gauche et de l’UDC les ont refusées. Les premiers parce qu’ils estimaient que les textes n’allaient pas assez loin, les seconds parce qu’ils y lisaient une victimisation excessive, ont relevé les médias locaux.

Genève s’est ainsi doté d’une loi générale sur l’égalité, qui prévoit aussi des mesures de prévention, et d’une loi plus particulièrement liée au sexe et au genre. Rapporteuse de majorité, la PLR Céline Zuber avait souligné, il y a quelques jours dans 20 minutes, que jamais en Suisse une législation n’avait à ce point pris autant en compte «toutes les formes de discrimination, qu’elles soient liées au genre, à la préférence sexuelle, à la couleur de peau, à la religion, mais aussi au poids, au handicap ou encore à l’âge. On ne se concentre pas sur quelques minorités, mais sur l’ensemble de la population, dans toute sa diversité.» L’arsenal juridique adopté vise aussi à préciser le cadre dans lequel les mesures s’appliqueront, comme le lieu de travail et la rue.