Football: Oui, NE Xamax a aussi droit au bonheur

Enfin une victoire pour Jeff Saibene et les Neuchâtelois. imago images/Gerry Schmit

Comme une réponse divine. La pièce qui n’a cessé de se jouer de Xamax depuis le début de la saison à force de tomber sur la mauvaise face a choisi sa soirée pour se retourner: vendredi. Les Neuchâtelois étaient intouchables, protégés par cette même force qui les clouait au sol ces derniers mois. Bellinzone a raté le but quasi vide après quelques secondes. On pensait partir pour une longue soirée de souffrance. Il fallait percevoir le premier signe de ce qui se tramait. De ce match qui doit devenir un nouveau point de départ.

La roue a tourné. Pour une soirée au moins. Le second indice est apparu à la 4e minute. Brahima Ouattara presse Guillermo Padula, le défenseur tessinois tente un long dégagement, Ouattara contre. Le ballon prend une trajectoire bombée, termine sous la latte. But gage, mais but quand même. Un avant-goût de bonheur, après huit défaites et un nul.

Xamax a peut-être trouvé mieux qu’une alliance avec la providence. Son plan de jeu du soir s’est avéré cohérent, basé sur les qualités (et les défauts) de son effectif et surtout efficace. Le Neuchâtel de Jeff Saibene peine à développer des actions complètes de A à Z? Alors il a choisi de s’évertuer à récupérer le ballon haut et à miser sur la vista de ses éléments offensifs pour parcourir les derniers mètres avant la cage adverse. Les deux premiers buts découlent d’un pressing et d’une récupération dans les trente derniers mètres. La suite était beaucoup plus simple et a offert davantage de libertés.

Toute la question est de savoir à quel point le schéma est reproductible. Parce que la fragilité de ce Bellinzone-là n’autorise pas encore à rêver de renouveau. Il n’y a pas à faire la fine bouche, surtout pas dans le contexte actuel. La victoire finalement obtenue à un goût divin pour les Rouge et Noir. Elle donne de l’air, mais n’a pas le pouvoir d’effacer les erreurs commises en coulisses et sur le terrain. Alors il faudra bâtir sur ces trois points, malgré la similarité des profils offensifs et les insuffisances latérales.

En attendant, Fabio Saiz et ses partenaires se sont offert le genre de prestation qui mettent du baume au cœur et aux jambes. Brahima Ouattara a fait parler sa baraka du jour pour inscrire un second but gage en taclant un ballon dans les pieds d’un adversaire (40e, 3-0) et Alexandre Pasche a transpercé les filets d’une immense volée (65e, 4-0). Le tout au milieu d’une multitude d’occasions qui auraient pu mener le tableau d’affichage à un score local à deux chiffres.

Celle-là, Xamax l’avait bien méritée.

Dans l’autre match de la soirée, Aarau et Thoune ont fait match nul 2-2. Les Argoviens restent deuxièmes, à deux longueurs du LS, mais avec un match en plus, alors que les Bernois sont, eux, cinquièmes.