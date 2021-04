Dans son arrêt, le TF détaille les raisons qui ont motivé les autorités à fixer cet âge limite de 30 ans pour les étrangers désireux d’étudier en Suisse: il s’agit d’une part de donner la priorité aux jeunes qui souhaitent suivre une première formation, mais aussi de s’assurer que l’étudiant rentre dans son pays à la fin de son cursus, ce qui serait moins le cas pour une personne plus mûre. Outre le fait que l’exigence légale «d’assurance d’un départ» a été abolie de la législation suisse il y a déjà dix ans, le TF écrit que présumer qu’un étudiant plus jeune chercherait moins à rester à tout prix en Suisse qu’un trentenaire «se fonde sur un stéréotype dont on peut douter – si ce n’est de sa pertinence – qu’il soit généralisable». Et il démonte aussi l’argument visant à laisser la place aux plus jeunes, rappelant que les facultés sont libres de décider combien d’étudiants elles souhaitent accueillir et de choisir la manière de les sélectionner, dans le cas où elles en limiteraient le nombre.