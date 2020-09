Berne : Ouïghours: 23’000 signatures pour revoir l'Accord de libre-échange

Des associations défendant les peuples menacés Ouïghours ont soumis une pétition au Conseil Fédéral pour ajouter certaines clauses à son accord avec la Chine.

Le texte de l’Association Ouïghours Suisse, Campax et la Société pour les peuples menacés, déposé lundi à Berne, demande notamment au Conseil fédéral l’ajout dans l’Accord de libre-échange de «clauses contraignantes relatives au respect des droits humains» et «des mécanismes de contrôle solides». Autre réclamation: que «les conflits en matière d’emploi et de travail soient portés devant un tribunal arbitral», précise le communiqué.