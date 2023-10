Mexique: dans un Acapulco dévasté, les habitants attendent en vain de l’aide

Margarita Carmona, appelée Doña Mago, dans sa maison détruite par le passage de l’ouragan Otis. Comme tant d’autres habitants, cette Mexicaine se sent abandonnée par les autorités dont l’aide tarde à venir.

Doña Mago s’est levée samedi avec l’envie d’en découdre. Puisque les secours officiels tardent à venir, la quinquagénaire a encouragé ses voisins à nettoyer eux-mêmes leur maison et à ramasser les décombres laissés par le passage de l’ouragan Otis qui a dévasté Acapulco, le légendaire port touristique dans le sud-ouest du Mexique.

«Je veux revenir dans ma maison», déclare Doña Mago à l’entrée de son logement effondré où elle vit avec sa fille et ses petits-enfants. La veille, elle s’est sentie envahie par un sentiment d’abandon, à force d’attendre en vain l’aide des autorités locales ou fédérales.

L’eau et les vivres commencent à manquer

Doña Mago et ses voisins vivent à Puerto Marqués, une plage populaire du port touristique mexicain sur le Pacifique. Les restaurants de fruits de mer sont totalement détruits. Ni l’électricité ni les communications ne sont encore revenues et l’eau et les vivres commencent à manquer.