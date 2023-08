La Floride panse ses plaies, alors qu’Idalia poursuit sa route

La Floride commence, jeudi, à évaluer l’ampleur des dégâts laissés sur son passage par l’ouragan Idalia, qui a provoqué des montées des eaux record et de vastes inondations, avant de poursuivre sa route destructrice sur la côte sud-est des États-Unis.

Rétrogradé en tempête tropicale après avoir touché terre en Floride, mercredi, Idalia a notamment foncé sur l’État voisin de la Géorgie, où il s’est accompagné de pluies diluviennes, atteignant jusqu’à 25 centimètres, et de montées des eaux menaçant les habitants des côtes et provoquant des coupures de courant.

Jeudi matin, plus de 310’000 foyers étaient privés d’électricité en Floride, Géorgie et Caroline du Sud, selon le site spécialisé poweroutage.us , alors qu’ils étaient 346’000 quelques heures auparavant .

Amélioration attendue dès jeudi matin

En Floride, où il a touché terre mercredi, à 7h45 locale, Idalia a charrié des vents allant jusqu’à 215 km/h et provoqué des montées des eaux allant jusqu’à cinq mètres dans certaines zones côtières, a indiqué le centre national des ouragans, le NHC. Idalia avait frappé la Floride en tant qu’ouragan de catégorie 3 sur une échelle qui en compte 5, selon le NHC, et a ensuite perdu en intensité, même s’il continue à charrier des vents violents pouvant atteindre près de 100 km/h en Géorgie et en Caroline du Sud.