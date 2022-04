Schwytz : Ourse euthanasiée après une altercation avec un mâle

Laila, 31 ans a été agressée par Takis, 14 ans. Grièvement blessé, l’animal a dû être endormi.

L’instinct naturel reste bien présent, même dans un zoo. Jeudi dernier, un incident s’est produit au parc animalier de Goldau. En raison d’une trappe ouverte, Takis, un ours brun syrien mâle de 14 ans, et Laila, une ourse de 31 ans, se sont rencontrés. Toutes les tentatives pour séparer les deux ursidés ont échoué. L’ourse Laila a dû être euthanasiée en raison de ses blessures. Les visiteurs du parc animalier n’ont rien remarqué, car l’incident s’est déroulé «en coulisses». Le parc dit regretter ce malheureux incident. Malgré toutes les précautions prises, il existe toujours des risques lorsqu’on travaille avec des animaux précise le parc.

«Le comportement de l’ours mâle Takis est naturel. En effet, dans la nature, une vieille ourse qui n’est plus capable de se reproduire et qui ne sert donc plus à la conservation de l’espèce est attaquée par ses congénères pour laisser la place à des animaux plus jeunes», indique le parc dans un communiqué. À 31 ans, Laila était déjà «très âgée.» En raison d’une tumeur, l’ourse a dû être opérée l’automne dernier. «Cela a encouragé le comportement de Takis.» La mort de l’ourse va maintenant faire l’objet d’un examen pathologique. L’objectif est d’obtenir des informations sur l’état général de l’animal.