Tribunal fédéral

Ousman Sonko ne sera pas relâché

L’ancien ministre de l’intérieur gambien Ousman Sonko, soupçonné de crime de guerre ne sera pas libéré. Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral ce vendredi.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a interrogé des personnes amenées à fournir des renseignements et des témoins supplémentaires. Le téléphone de l’accusé a également été examiné, selon un arrêt du TF publié vendredi.

Accusé de tortures

Certains témoins accusent le Gambien d’actes de violence, de torture et d’abus sexuels. Les informations recueillies confirment également la proximité d’Ousman Sonko avec la «National Intelligence Agency» (NIA) et l’escadron de la mort des «Junglers», tenus pour responsables de nombreux crimes.

Le MPC accuse Sonko, dans ses fonctions d’ancien chef de la police et de ministre de l'intérieur de Gambie sous le régime de Yahya Jammeh, d’être responsable entre 2006 et 2016 de tortures commises par la police, gardiens de prison et leurs sbires.