Carnet noir : Ousmane Sy, «figure de la scène hip hop», est décédé à 42 ans

Le breaker et chorégraphe Ousmane Sy est mort en France dans la nuit de samedi à dimanche d’une crise cardiaque. Il œuvrait depuis les années 90 dans le milieu hip-hop.

«Il était une figure renommée et incontournable de la scène hip-hop internationale. Sous le pseudonyme de Babson, il avait intégré le collectif Wanted Posse dans les années 90 et remporté la ‹battle of the year› en 2001», a souligné la maire de Rennes Nathalie Appéré.