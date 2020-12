Série : «Outer Banks»: Netflix poursuivi par un romancier

Kevin Wooten attaque la plateforme de streaming et les créateurs de la série qu’il accuse d’avoir copié l’histoire d’un de ses livres.

Quand il a vu «Outer Banks», sur Netflix, Kevin Wooten a eu une sensation de déjà-vu. Ce romancier américain affirme en effet que l’histoire racontée dans cette série pour adolescents est quasiment la même que celle de «Pennywise: The Hunt for Blackbeard’s Treasure!», qu’il a publiée en 2016. Wooten a donc décidé d’attaquer Netflix ainsi que les créateurs de la fiction – Shannon Burke, Josh Pate et Jonas Pate – en justice, rapporte TMZ .

Kevin Wooten réclame des dommages et intérêts et veut être crédité au générique de la série. Il souhaite qu’il soit écrit: «Histoire de Kevin Wooten basée sur le roman «Pennywise: The Hunt for Blackbeard’s Treasure!»