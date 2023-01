Série : «Outlander» s’arrêtera après huit saisons

C’est officiel, «Outlander» connaîtra une 8e saison. La chaîne Starz l’a confirmé sur Twitter, indiquant qu’il s’agirait de la dernière. Que les fans de la série qui raconte l’histoire d’une infirmière, Claire, qui se retrouve projetée en 1743 et fait la connaissance d’un ancêtre de son mari, Jamie, se rassurent: l’aventure «Outlander», qui fait partie des séries proposées sur Netflix les plus commentées sur Twitter , ne s’arrêtera pas complètement à l’issue de la saison 8.

Starz a annoncé qu’elle avait donné son feu vert à la production d’un préquel intitulé «Outlander: Blood of My Blood» qui se concentrera sur les parents de Jamie. «Il s’agit d’une histoire d’amour qui montrera jusqu’où une personne peut aller pour trouver l’amour à une époque où l’amour est considéré comme un luxe et où les mariages sont stratégiques, souvent pour un gain politique ou financier», a déclaré Matthew B. Roberts, qui écrira et produira la série.