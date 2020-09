Le 24 février 2020, Vanessa Bryant avait rendu hommage à son mari, Kobe, et à leur fille, Gianna, décédés tragiquement un mois plus tôt. AFP

Encore bouleversée par la disparition de son mari, Kobe Bryant, et de leur fille, Gianna, décédés dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020, Vanessa Bryant vit un nouveau coup dur. Sa mère, Sofia Laine, qui a donné une interview télévisée diffusée dans son intégralité le 21 septembre 2020, l’accuse de l’avoir mise à la porte de leur maison familiale et d’avoir dû lui rendre la voiture qu’elle utilisait, à la mort du basketteur.

Choquée par les propos de sa génitrice, la veuve de Kobe Bryant a aussitôt réagi dans un communiqué pour se défendre, relayé dans le «Daily Mail». «Mon mari et ma fille sont décédés brutalement, et pourtant ma mère a eu l’audace de faire une interview en parlant négativement de moi, tout en versant des larmes pour une voiture et une maison qui n'étaient pas à son nom.»

L’ Américaine de 38 ans a également pointé du doigt le côté manipulateur de sa maman. «Elle a enlevé tous ses bijoux en diamants, vidé l’appartement que j’avais fourni et caché les meubles pour donner l’impression qu’elle n’a pas d'aide de ma part. Mon mari et moi l’avons soutenue financièrement au cours des 20 dernières années et continuons de le faire, et cela vient en supplément de sa pension alimentaire mensuelle», assure Vanessa.